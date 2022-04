Bracell Bahia tem vagas de estágio em diversas áreas

Foto: Divulgação A Bracell Bahia, produtora de celulose solúvel e celulose especial, está com vagas abertas para o programa de estágio. São 11 vagas para as áreas de direito, administração, engenharias química, florestal, ambiental, elétrica, de produção e afins, biologia e comunicação.

Os candidatos não precisam ter experiência na área e devem morar em Salvador, Camaçari e Alagoinhas. As inscrições podem ser feitas por meio do site do IEL.

Os selecionados contarão com benefícios como bolsa auxílio de R$ 1.344, vale-transporte, plano de saúde e alimentação. Realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o programa terá duração de 2 anos, com 30 horas semanais de atividade, das 7h30 às 13h30, durante cinco dias por semana.

Após a conclusão do estágio, existe a possibilidade de efetivação do profissional como colaborador da companhia – que faz parte do grupo RGE, que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais.

Veja quais são os setores com vagas abertas:

Bracell Industrial – Camaçari

Bracell Florestal – Alagoinhas e região

Meio Ambiente e Certificações