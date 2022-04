Brasil tem 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo

Um estudo recente da Consultoria Economática, apontou que entre os 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 deles são brasileiros. Além disso, em um ranking que avalia os 40 bancos mais poderosos do mundo, o Brasil só perde em quantidade para os Estados Unidos, ficando à frente do Canadá e Reino Unido.

Os bancos que entraram para a lista tinham ao menos US$ 100 bilhões sob a sua gestão. Os primeiros colocados são americanos, Capital One com retorno de 20,4%, Ally Financial com retorno de 19,03%, na sequência já aparecendo o primeiro brasileiro, Santander Brasil com 18,90% de retorno.

Completando a lista, o canadense RBC com 17,3%, empatado com o Itaú, o americano J.P Morgan com retorno de 16,9%, Banco do Brasil com retorno de 15,7%, Bradesco 15,2% e fechando o Bank of Scotia com 15,1% de retorno total no último ano.

Alto desempenho dos bancos brasileiros não é de 2021 apenas

Estados Unidos, Brasil, Canadá e Reino Unido são os países que lideram o ranking dos bancos mais poderosos. Completando, aparecem Japão, Coréia do Sul, Espanha e Índia, todos eles com um número menor do que os quatro primeiros colocados. Outros quatro países que integram o ranking colocaram um banco cada.

Apesar de estarem na lista dos mais ricos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil estão tendo resultados negativos nos últimos anos, que é justamente o contrário do que vem acontecendo com o Capital One, JP Morgan e Santander Brasil, que apontam como as grandes referências para instituições financeiras ao redor do mundo.

Como foi a rentabilidade das instituições financeiras em meio a pandemia?

Mesmo com a pandemia, a rentabilidade média dos quatro maiores bancos brasileiros foi positiva, fechando em 16,5%. De 2016 a 2019, os brasileiros apresentaram uma alta evolução, que acabou sendo interrompida em 2020 com a chegada da pandemia. Ainda assim, em 2021 a recuperação foi de 4,4 pontos percentuais.

O retorno dos bancos brasileiros supera até o desempenho médio dos 19 maiores bancos dos Estados Unidos, que fecharam no levantamento com ganhos médios de 11,8%, bem inferior aos do Brasil. O levantamento também comparou o ROE dos “bancões brasileiros” com instituições financeiras de menor porte, fechando 16,5% contra os 12,5% destas empresas com menos capital.

Além das instituições financeiras, 374 empresas foram listadas no ranking da Economática e tiveram ao todo um retorno de 14,9% no último ano. A alta foi de 4,7 pontos percentuais no comparativo com 2020, ficando bem acima da análise com quase 4.000 empresas dos Estados Unidos e que obtiveram lucros de 5,9% no período.

Não é necessário ser um expert em economia para entender que o Brasil é um ótimo país para quem tem investimento em bancos. Por conta da alta taxa de juros que voltou a ser tendência desde a segunda parte do ano passado, boa parte do mundo voltou a colocar dólares no país.