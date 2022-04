BrasilCenter abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos e regiões

O BrasilCenter, líder no setor de telecomunicações, anuncia novas vagas de emprego para profissionais com habilidades especializadas em uma variedade de campos em todo o país. Confira todos os detalhes e como se inscrever abaixo!

BrasilCenter anuncia oportunidades de emprego

A BrasilCenter, uma empresa de telecomunicações, opera nos mercados de Trade Marketing, Call Center e PDV, e é líder de mercado nessas áreas. A companhia emprega mais de mil pessoas em todo o país, fornecendo infraestrutura contemporânea, remuneração compatível e um perfil profissional, entre outros benefícios.

Confira as oportunidades disponíveis para se inscrever:

Promotores de Vendas Residenciais – Itabira;

Promotores de Vendas Residenciais – São João Del Rei;

Vendedores Externos – Barretos;

Vendedores PAP – Ribeirão Preto;

Representantes de Atendimentos – Juiz de Fora;

Promotores de Vendas Varejo – Teixeira de Freitas;

Analistas de Produtos Júnior – São Paulo;

Supervisores de Vendas – Teixeira de Freitas;

Analista de TI com foco em Gestão de Acessos – Ribeirão Preto;

Representante de Atendimento – Espírito Santo.

A empresa incentiva a inclusão de pessoas com deficiência, oferecendo oportunidades e meios de trabalho exclusivos para esses candidatos.

Como se candidatar

Os interessados em se juntar à equipe do BrasilCenter devem prestar muita atenção à entrada de todos os dados obrigatórios no link cadastral, como informações pessoais e experiência profissional. As inscrições estão sendo feitas virtualmente através do site de participação.

É importante notar que algumas oportunidades estão disponíveis em uma variedade de locais, tornando necessário concluir a inscrição na cidade onde você mora ou nas imediações.

