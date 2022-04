Brasileiros podem regularizar o título de eleitor até quarta, 4 de maio

O prazo para que os procedimentos sejam realizados se encerra no dia 4 de maio. Passando essa data, o cadastro eleitoral será finalizado e não serão autorizadas novas mudanças para as eleições deste ano.

Os brasileiros que precisam emitir ou regularizar o seu Título de Eleitor precisam se apressar. O prazo para que os procedimentos sejam realizados se encerra na próxima quarta-feira, 4 de maio. Passando essa data, o cadastro eleitoral será finalizado e não serão autorizadas novas mudanças para as eleições deste ano.

Como tirar o título de eleitor?

Inicialmente, o cidadão deve ter em mãos os documentos necessários para emitir o Título de Eleitor, sendo eles:

Comprovante de residência atualizado;

Documento de identificação oficial com foto;

Certificado de quitação de serviço militar (somente para homens entre 18 e 45 anos);

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver);

Selfie segurando o documento de identificação utilizado.

Na sequência, basta acessar o site do TSE e seguir o passo a passo abaixo:

Na página inicial, selecione a opção “Eleitor e eleições”; Na coluna “Eleitor”, toque na opção “Tire seu título — Título Net”; Em seguida, no Pré-Atendimento, confira a documentação e verifique a sua situação com a Justiça Eleitoral; Clique em “Iniciar seu atendimento a distância”; Ao ter acesso a página do Título Net, preencha as informações do seu estado (UF); Confira a lista de documentos e clique em “Próximo”; Na aba “Título de Eleitor”, selecione a opção “Não tenho”; Feito isto, preencha as informações do seu documento, como nome dos pais, data de nascimento, etc; Envie em anexos os documentos solicitados para a emissão; Para finalizar, acompanhe o seu requerimento e o andamento da emissão do documento pela página do Título Net.

Quem precisa regularizar o título?

Precisam regularizar o documento os cidadãos que:

Faltaram nas últimas eleições sem justificativa;

Não atenderam à convocação da Justiça Eleitoral.

Nesses casos, é preciso emitir o boleto para pagamento da guia no site do TSE. Basta acessar o portal e clicar na aba “Consulta de débitos do Eleitor”.

Veja o passo a passo de como solicitar o título de eleitor pela internet

