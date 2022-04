Bridgerton: trama inusitada da 2ª temporada consagra a série – Coisa de Cinéfilo

Foto: Divulgação/Netflix



Não tem nada melhor do que gostar de uma série e ela conseguir se superar na segunda temporada. E é justamente isso que acontece com Bridgerton, este seriado badalado que foi lançado no ano passado e agora chega com uma segunda fase.

Inspirada nos livros Os Bridgertons, da escritora Julia Quinn, a série apresenta a história de uma família rica de Londres que conta com oito filhos jovens. Naquela época, a aspiração por casamento era a grande oportunidade das mulheres, enquanto os homens procuravam dotes importantes para unir suas posses. Bem no estilo do filme Orgulho e Preconceito. Vale pontuar que cada livro foca na história de um dos filhos, assim como cada temporada da série.

Na primeira, acompanhamos a história de Daphne e Simon, que tiveram grande destaque com as atuações de Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor. A badalação foi tamanha que os espectadores ficaram um pouco frustrados com a ausência do rapaz nesta segunda fase. Mas já adianto que esta é uma preocupação sem fundamento.

Com pouquíssimo tempo de tela, mal lembramos do primeiro casal e começamos a nos encantar com a dinâmica de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley). Com muito mais química e leveza nas atuações, o casal é mais divertido e apaixonante. A relação deles evolui de maneira tão realista que nos apaixonamos a cada cena.

A antecipação do que está por vir, a tensão da relação com a outra irmã de Kate, acabam fazendo com que o espectador queira devorar cada um dos oitos episódios. Além disso, conhecemos um pouco mais de outros personagens, que vão sendo aprofundados aos poucos e dão espaço para as temporadas futuras.

Foto: Divulgação / Netflix

Eloise está se descobrindo cada vez mais na participação ativa feminista, enquanto Penelope lida com as escritas de Lady Whistledown e sua paixão por Colin. Outros irmãos Bridgertons vão se desenvolvendo e até conhecemos um pouco mais da história da mãe e do pai. A família Featherington está penando para pagar as contas e aplicar golpes. Tudo isso em meio a muitos bailes e uma rainha completamente entediada.

Mesmo com todo esse enredo mais amplo e aprofundado, os melhores momentos conseguem ser do casal principal. A transição de sua relação, o surgimento dos sentimentos, a tensão sexual. Tudo funciona muito bem, numa mescla de diversão e encantamento.

Vale lembrar, que graças ao sucesso estrondoso (e com razão), a terceira temporada já está mais do que garantida e nossos queridos Anthony e Kate vão retornar! Se você ainda não teve a oportunidade de conferir esta série original Netflix e adora essa temática, corre no fim de semana que ela é ótima e vem melhorando a cada episódio.

Confira o traile completo da séria temporada

[youtube SEBUt-BjGf8]



Marcela Gelinski*

Editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo

Leia mais sobre Coisa de Cinéfilo no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias