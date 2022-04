brMalls abre novas vagas para área de tecnologia

A brMalls, uma empresa que atua no ramo de administração de shopping centers, com participação em 31 deles, em todas as regiões do Brasil, anunciou a abertura de novas vagas de emprego para a área de tecnologia. As posições estão espalhadas em cidades e estados das regiões Centro-oeste, Norte, Sudeste e Sul do Brasil.

Há chances para os cargos de Especialista em Infraestrutura Cloud, Desenvolvedor(a) Android, Analista de Testes Júnior – Quality Assurance, Tech Lead – Produtos Digitais, Desenvolvedor(a) iOS, Analista Crm Analytics – Growth e Especialista Cloud Security. Com oportunidades para todos os níveis, de júnior à liderança técnica e atuação na modalidade remota, os requisitos variam de acordo com a posição.

Ainda, a empresa recruta novos talentos de outras áreas para atuação presencial e remota nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre outros. Neste caso, as vagas são para Analista Contábil Júnior, Analista Backoffice Shopping, Analista de Omnicanalidade – Logística, Analista Backoffice Shopping, Especialista Financeiro, Jovem Aprendiz de Suprimentos, Especialista Tributário, Analista Fiscal Pleno, Assistente II – Regularizações, Analista de Inteligência Comercial Pleno – Mídia, Analista de Comunicação Júnior, Atendente de Compras, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Performance, Estágio em Operações, Estágio Financeiro/comercial, Atendente de Fraldário, Atendente de SAC e muito mais.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que inclui Academia / Práticas Esportivas, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Estacionamento, Seguro de Vida, Vale Refeição, Vale Transporte e Auxílio Farmácia. As contratações são no regime CLT.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página https://carreiras.brmalls.com.br/vagas para conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação, se cadastrando na posição desejada.