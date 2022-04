Brothers avaliam o que pode ter eliminado Gustavo do BBB 22: ‘não vi onde errou’

A eliminação de Gustavo surpreendeu os participantes do BBB 22. Durante a madrugada desta quarta-feira (20) os “quase” finalistas fizeram especulações sobre os motivos que fizeram o ex-BBB ser eliminado. Para Eliezer, o bacharel em direito mudou de lado após Lais ser eliminada.

Arthur acredita que o paranaense entrou no reality com um discurso de ir sempre em diferentes alvos, mas acabou se aliando aos meninos. “Acho que o que prejudicou ele foi não ter dividido com o público que ele mudou de opinião”, opinou o ator.

Já Scooby não consegue encontrar erros nas ações de Gustavo. “Na minha opinião olhando agora e é uma parada que quando eu sair daqui, eu vou falar, ‘Pô Gustavão, vacilou naquela, hein’. Porque irmão, eu realmente não notei. Se eu tivesse notado, ou o DG tivesse me contado, ou o Arthur quando conversei com ele na cozinha tivesse me contado, eu teria falado ‘Qual foi, Gustavo? Viajou, mano? Acordou uma parada com a gente e fez outra?'”, falou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.