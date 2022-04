Bruna Linzmeyer, a ‘Madeleine’, de ‘Pantanal’, ganha homenagem de parceiro de elenco

A primeira fase de “Pantanal” está em sua reta final. Parceiros de cena na novela, Gabriel Stauffer, o Gustavo, homenageou Bruna Linzmeyer, a Medeleine. Referiu-se a ela como um “furacão” e acrescentou que leva as duas no coração.

“Homenagem para o furacão Madeleine. Que maravilha construir junto com você essa relação, Bruna. Que potência te ver em cena e que alegria estar com você nela. Obrigado pela troca, pela confiança, pelas profundezas, pelo peito aberto, pelas conversas e jogatinas. Levo Bruna e Madeleine para sempre no coração”, escreveu ele, na web.