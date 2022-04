Bruno Reis celebra liberação do uso de máscaras na cidade: ‘passo importante’

O prefeito Bruno Reis celebrou a liberação do uso das máscaras em ambientes abertos, após o anúncio do governador Rui Costa no início da tarde desde sábado (2).

O governador Rui Costa anunciou a flexibilização do uso de máscaras na Bahia durante uma coletiva na cidade de Brejões, no centro sul baiano. De acordo com a assessoria do governador, todos os detalhes estarão no decreto do Diário Oficial do Estado.