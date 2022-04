Burger King abre 1.500 empregos para todo o Brasil

A empresa Burger King está divulgando novas oportunidades de emprego, garantindo inúmeros benefícios aos seus funcionários. Referência no ramo alimentício, especificamente de fast food, a companhia traz 1.500 possíveis contratos para nova equipe disposta a colaborar com o sucesso do setor. Veja, a seguir, como se candidatar e demais informações.

Burger King abre 1.500 vagas de emprego para todo o Brasil

A Burger King Brasil finaliza a semana divulgando 1.500 oportunidades de contratação empregatícia em diversas regiões do país. São 1.492 vagas específicas para atuação nos restaurantes das seguintes regiões do Brasil:

Nordeste;

Centro Oeste;

Sudeste;

Sul.

As demais 35 oportunidades são especificamente para os setores corporativos da marca, considerando os cargos nas áreas de:

Tecnologia;

Finanças;

Marketing e Vendas;

Gente e Gestão;

Operações;

Expansão e Engenharia.

No âmbito corporativo, com presença em São Paulo, na cidade de Barueri, a empresa está buscando pessoal que preencha os requisitos para as funções diversas, bem como 10 cargos na área de Tecnologia.

As oportunidades correspondem aos cargos de:

Engenheiro de Software;

Engenheiro de Dados;

PO – Product Owner;

Arquiteto de Dados;

Analista de Negócios Digitais;

entre outros.

Como se candidatar a uma das oportunidades

Os interessados em uma das oportunidades podem se inscrever através dos sites da marca Burger King. Todo o processo seletivo inicia-se por meio do LinkedIn.

Em relação aos restaurantes, há disponibilidade também para Gerente e Coordenador de Turno, exigindo-se, então, o ensino superior completo ou em curso. Há também oportunidades de Atendimento, e para tanto, é preciso cursar ou ter concluído o nível médio.

Outro cargo disponível é o de Técnico em Manutenção, possuindo formação em nível técnico dos seguintes cursos:

Eletrônica;

Eletrotécnica;

Eletromecânica;

Mecatrônica;

Automação Industrial.

Inscrição via WhatsApp

O processo de inscrição também pode ser feito por meio do WhatsApp, através do contato (11) 94317 6360, em que a BK Brasil possui o bot de recrutamento.

Além de todas essas oportunidades disponíveis, a Burger King faz o anúncio de banco de talentos com exclusividade para pessoas negras e pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever através do LinkedIn.

Quer ficar por dentro de todas as vagas de emprego da semana? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos.