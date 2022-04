Busca Ativa reinseriu mais de 4,8 mil alunos em evasão escolar da rede municipal de Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, o processo de “Busca Ativa” já reinseriu nas escolas 4.848 alunos que estavam em estado de evasão escolar no município. Os dados são da Prefeitura de Juiz de Fora que firmou um acordo entre as Secretarias de Educação (SE), Assistência Social (SAS) e de Saúde (SS) para atuar na reinserção de crianças e adolescentes que deixaram as escolas durante a pandemia.

A ação é feita também com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais, da Superintendência Regional de Ensino e de Conselhos Tutelares.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, as escolas municipais passaram a ofertar somente o ensino remoto, por meio de aulas on-line com o apoio de ferramentas como o WhatsApp, por exemplo. Neste período muitos estudantes se afastaram da escola e abandonaram os estudos.

Busca Ativa

A busca ativa é uma das ações para que os alunos retomem os estudos e concluam a educação formal básica dentro da faixa etária ideal. A Secretaria de Educação de Juiz de Fora implementou o programa de “Busca Ativa” através do Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (DIAE) e da Supervisão de Mediação e Acompanhamento ao Educando (SMAE).

Nesse sentido, a secretária de Educação, Nádia Ribas, explica a atuação da pasta para reintegrar os alunos evadidos:

“A busca ativa é uma política que garante o direito subjetivo que todo estudante, que por algum motivo tenha se afastado da escola, retorne e seja acolhido, recuperando esse direito. É uma ação que envolve várias secretarias num trabalho intersetorial, comprometido com a garantia de direitos e um olhar humano apurado sobre as questões sociais agravadas na pandemia, que levam os estudantes a esse afastamento da escola. Nenhum aluno fora da escola, é nosso compromisso, é nosso dever. Na SE o DIAE atuou e atua de forma extraordinária nesta política”.

Assim, desde o início do processo de busca ativa, a pasta já conseguiu recuperar milhares de estudantes até o início de 2022. A retomada das aulas presenciais foi crucial para que os alunos pudessem retornar.

Com informações do Portal de Notícias da PJF.

