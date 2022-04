Buscando renda extra? Páscoa deve movimentar cerca de R$ 2,16 bilhões este ano

Unindo sabor, qualidade e saúde, a Intégré comercializa brigadeiros, cookies, brownies e bolos durante todo o ano, mas é na Páscoa que as vendas aquecem. “A Páscoa é o nosso melhor momento do ano. É uma ocasião em que as pessoas prezam pelo chocolate. Ele se torna a prioridade. Se no Natal, Dia das Mães, Pais e Namorados, por exemplo, existem inúmeras opções de presentes na cabeça do consumidor, a Páscoa faz o inverso. Só se pensa em chocolate”, destaca Renato.

Empresários no ramo de confeitaria saudável, a nutricionista Tamara Mota, de 25 anos, e o empresário Renato Franca, de 33 anos, são exemplos de empreendedores que sabem aproveitar a oportunidade. À frente da ‘Intégré Confeitaria Saudável’ desde o segundo semestre de 2020, os profissionais viram na paixão pelo doce uma chance de negócio. “Como nutricionista sempre tentei buscar opções mais saudáveis. No entanto percebemos que era muito difícil encontrar receitas que fossem de fato saborosas”, explica Tâmara.

Com o cenário pós-vacina e o panorama de recuperação da economia, a expectativa para o mesmo período em 2022 é de crescimento em 1,9% no volume de vendas do varejo, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Com planejamentos específicos para cada ocasião, que contempla desde a criação e conceito do menu, a produção de imagens e campanhas de comunicação, até o fato da produção ser toda direcionada a isto, neste momento, a confeitaria sabe que é preciso preparação, estudo, conceito e agilidade para se diferenciar e atender as demandas da época.

“Este ano nossa Páscoa segue sob o mote ‘Lembranças de Ouro’. Com isso, trouxemos releituras de ovos e chocolates icônicos, com aquele sabor tradicional que as pessoas sentem falta, a exemplo do ‘Ovo Cravejado Cookies and Cream e o Ovo Ferrero’”, revela a nutricionista.

Investindo em boas fotos, posicionamento em redes sociais, relacionamento com públicos estratégicos e qualidade no produto, os empresários afirmam que o segredo do sucesso está em unir inovação, criatividade, comunicação, agilidade e foco no cliente.

Rodrigo Almeida* – @rodrigoalmeidarp

Relações Públicas, Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial (SENAI – Cimatec), pós-graduando no programa de MBA em Tendências e Inovações, Palestrante, Professor Universitário de pós-graduação, Consultor e Diretor da agência CRIATIVOS.

