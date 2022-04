C6 Bank habilita reconhecimento facial no aplicativo

No início desta semana, o C6 Bank anunciou a sua mais nova ferramenta de segurança para garantir aos seus clientes uma proteção extra ao utilizar o aplicativo. A novidade que é o reconhecimento facial para realizar transações busca evitar fraudes e golpes, tanto para transacionar em TED, DOC ou Pix.

A opção que já era aguardada pelos seus usuários há algum tempo, a nova função do C6 Bank não elimina a utilização da senha numérica, o que será apenas um reforço para a proteção das contas.

No entanto, o C6 Bank alertou que um rosto diferente do cadastrado pode ser identificado durante o processo em que se valida uma transação, passando para a fase em que o aplicativo vai ser desativado permanentemente do celular que está sendo utilizado e a justificativa é por motivos de segurança.

Usuário do C6 Bank poderá ficar com a conta restrita

Sendo assim, por motivos de segurança o usuário vai ficar com a conta restrita e será necessário comprovar a sua identidade para que seja feito o desbloqueio. Segundo um levantamento que foi realizado pela Federação Brasileira de Bancos, os golpes financeiros envolvendo clientes aumentaram 165% desde o ano passado.

Além do mais, a pesquisa apontou que o celular é a ferramenta mais utilizada para se realizar as fraudes. Os aplicativos de smartphones foram vítimas de 51% de todos os golpes em 2020, subindo no comparativo com 2016, quando o percentual estava em 28%.

Também de acordo com o levantamento da Febraban, a pandemia mostrou a importância do mundo digital para a economia, que chegou a pessoas que antes estavam habituadas apenas a se dirigir presencialmente aos bancos físicos.

Estratégia é pensada em evitar a presença de criminosos

A decisão foi tomada com a finalidade de evitar com que os criminosos consigam movimentar dinheiro em casos de fraudes, justamente por isso que o C6 Bank passou a oferecer a possibilidade de que os clientes tenham a validação facial antes de realizar qualquer transferência.

No anúncio do banco digital, a partir de agora todos os clientes vão poder conhecer esta nova funcionalidade a partir do momento em que atualizarem a última versão do aplicativo, que está disponível tanto para o sistema Android como também iOS. A habilitação ocorre dentro das configurações gerais da conta.

Pense em uma situação como essa: alguém pode ter tido o seu aparelho roubado e o ladrão obteve a senha tanto do dispositivo móvel como também do aplicativo do banco, porém com a validação facial ele não poderá fazer a movimentação dentro da conta, seja para realizar pagamentos ou transferir dinheiro, deixando qualquer cliente mais seguro após essa novidade no C6 Bank.

Por conta de essas e outras iniciativas que tornam o banco digital C6 Bank um dos mais confiáveis no país, o seu número de clientes em todo o Brasil só cresce e isso contribui no posto de vista financeiro para a instituição, que neste momento já figura no pódio entre os bancos digitais mais ricos.