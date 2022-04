C6 Bank permite transferências de pontos para Livelo

Os clientes do C6 Bank poderão fazer transferência de pontos para a Livelo. O banco digital já permite que os pontos Átomos sejam convertidos em cashback ou transferidos para adquirir milhas na LATAM Pass, Smiles (Gol), TudoAzul e Miles&Go (TAP).

Apesar disso, o resgate no Livelo estabelece um valor mínimo de 5 mil pontos. Vale destacar que é importante também estar atento aos prazos, já que os pontos do C6 Bank para o Livelo expiram após 24 meses.

Saiba mais sobre o Livelo

O Livelo é um dos maiores programas de fidelidade do Brasil. Desse modo, ao adquirir pontos na plataforma, os usuários podem fazer o resgate para diversas companhias aéreas internacionais, como a Aeromexico, United e Iberia. Ademais, os pontos podem ser convertidos em programas de hospedagem, como o IHG Rewards Club e o Accor Live Limitless.

A empresa criada em 2014, fruto de uma parceria entre o Banco do Brasil e o Bradesco, atualmente conta com mais de 22 milhões de usuários. O Livelo conta com diversas lojas parceiras que oferecem pontos para cada real gasto. Desse modo, juntar pontos é bastante fácil.

Entenda as regras para transferência de pontos

Após realizar a transferência de pontos, é preciso aguardar um prazo de até cinco dias úteis para que sejam creditados na conta do programa Livelo. Segundo informações disponibilizadas pelo C6 Bank, após os pontos serem creditados, não é possível solicitar o estorno. Além do mais, os pontos adquiridos ao utilizar os cartões do C6 Bank serão creditados em uma conta Livelo com a mesma titularidade.

Programa Átomos do C6 Bank

O Programa Átomos do C6 Bank oferece aos seus usuários pontos que não expiram para serem utilizados como se fossem moedas. Desta forma, é possível resgatar produtos, passagens de avião, cashback e diversos outros serviços (como a transferência para o Livelo) por meio da C6 Store.

Para isso, é preciso acessar o aplicativo do C6 Bank e clicar em “Átomos”, em seguida, o usuário precisa escolher a opção “Trocar pontos” e localizar o produto desejado. Por fim, basta seguir as instruções indicadas pelo banco digital. Vale mencionar que os clientes que não tiverem pontos suficientes, podem ainda completar uma compra desejada pagando com o cartão de crédito C6 Bank.

Existe ainda a possibilidade de adquirir os planos de aceleração de pontos, de forma que em algumas situações os usuários podem ganhar até bônus mensais. Para isso, é preciso utilizar os cartões C6, C6 Débito ou C6 Platinum e fazer a contratação acessando a área “Átomos” e “Planos aceleradores”.

Segundo o C6 Bank, o programa Átomos está disponível para todos os clientes Pessoa Física e não é necessário fazer um cadastro para participar. Desse modo, assim que o usuário começa a utilizar os cartões da fintech, os pontos passam a ser acumulados.

Outra função bastante utilizada pelos usuários do C6 Bank é o “Pague com Pontos”. Essa funcionalidade permite que os clientes paguem suas compras feitas no cartão de crédito por meio dos pontos Átomos. Se o usuário não possuir o valor completo da transação disponível em pontos, é possível utilizar parte dos pontos para abater do total.