Cacau Show tem mais de 100 empregos pelo país

A Cacau Show, uma das marcas de chocolate mais famosas no Brasil, anunciou mais de 100 vagas de empregos pelo país. Há oportunidades que exigem apenas o nível médio, no entanto, alguns cargos requerem nível superior e experiência. Confira, a seguir, as vagas ofertadas e o que é preciso para se candidatar.

Cacau Show divulga vagas de empregos disponíveis para seleção

Com mais de duas mil lojas espalhadas pelo país, a Cacau Show é umas das marcas nacionais de chocolates mais famosas. Fundada em 1988, é uma das maiores redes de loja de chocolate do mundo.

Com produção anual de chocolate superior a doze mil toneladas, recentemente a empresa divulgou oportunidades de emprego a serem preenchidas, segundo a plataforma de busca Infojobs.

Veja as funções disponíveis:

Assistente Comercial (Linhares);

Operador de Loja (Londrina);

Gerente de Lojas (Linhares);

Assistente de SAC (Feira de Santana);

Coordenador Regional (Limeira);

Líder de Atendimento (Belo Horizonte);

Consultor de Atendimento (São Paulo);

Atendente Vendedor (Osasco);

Consultor de Vendas (Rio de Janeiro);

Assistente de Suporte (São Paulo);

Coordenador de Loja (Porto Alegre);

Analista de Investigação e Fraude Sênior (São Paulo);

Operador de Loja Intermitente (Santo Antônio da Patrulha);

Líder de Atendimento (São Paulo);

Vendedor de Loja de Shopping (Santo André);

Analista de Controle de Qualidade Jr (Itapevi);

Assistente Comercial (São José do Rio Preto);

Mecânico de Utilidade Jr (Itapevi).

Veja também: ATMA tem milhares de vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Para concorrer a uma oportunidade, é preciso seguir os requisitos listados na descrição das vagas. As funções acima são apenas algumas das disponibilizadas pela Cacau Show, acesse o link de participação e confira mais oportunidades, seus requisitos e a disponibilidade para cada região.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.