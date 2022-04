CadÚnico: Aplicativo ganha nova versão e amplia o acesso aos serviços

O Governo Federal acaba de atualizar o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico). Agora, os cidadãos poderão fazer um auto-cadastramento, além de buscar no mapa georreferenciado o ponto de atendimento mais próximo.

O aplicativo também permitirá o acesso a extratos dos benefícios vinculados aos cidadãos, bem como a notificações e a assistente virtual. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 80 milhões de pessoas estão cadastradas na base de dados.

Para quem não sabe, o CadÚnico possibilita a participação em programas e a entrada gratuita em iniciativas do Governo Federal, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem, Tarifa Social, entre outros. A nova versão do aplicativo está disponível para Android e iOS.

A ferramenta será capaz de processar cerca de 36 bilhões de registros para cruzamento de dados. Diante disso, a realização do auto-cadastramento será muito simples, além de reduzir o tempo de espera das unidades de atendimento. Ainda é possível realizar o procedimento de forma presencial.

Por fim, mas não menos importante, o novo aplicativo ampliará o acesso aos serviços do CadÚnico para mais de 700 cidades brasileiras. “A tecnologia vai facilitar ainda mais o acesso ao Cadastro Único, que é a porta de entrada do cidadão em situação de vulnerabilidade para os principais programas sociais do governo federal. É uma nova ferramenta para garantirmos mais cidadania a quem mais precisa e transparência dos recursos públicos”, disse o ministro João Roma.

Pagamentos do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal encerrou na quinta-feira (31) o pagamento do benefício referente ao mês de maço. Neste sentido, recebem neste dia os segurados que tem o final do Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 0. Confira o calendário desse e do próximo mês:

Final do NIS Março Abril 1 18/mar 14/abr 2 21/mar 18/abr 3 22/mar 19/abr 4 23/mar 20/abr 5 24/mar 22/abr 6 25/mar 25/abr 7 28/mar 26/abr 8 29/mar 27/abr 9 30/mar 28/abr 0 31/mar 29/abr