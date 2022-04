Cães farejadores encontram drogas enterradas em quintal de residência na Zona Rural de Coruripe

Guarnições do Canil, pertencentes ao 3° BPM, foram dar apoio aos policiais 11°BPM em mais uma ação no combate ao tráfico de drogas. A ação ocorreu no povoado Botafogo, situado no Distrito de Pindorama, em Coruripe, onde em cumprimentos de mandado de busca e apreensão, chegaram até o local e com o auxílio do K9 Kaos, foi encontrada enterrada no quintal de uma residência de um dos alvos, uma sacola de plástico, contendo uma barra de substância análoga à maconha.

Na oportunidade dois indivíduos do sexo masculino, 25 e 30 anos, se encontravam na residência, conduzidos pela guarnição local até a delegacia da cidade de São Miguel dos Campos, para os procedimentos cabíveis.

Esta ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 21 de abril, porém foi divulgada pela assessoria do 11° BPM somente na tarde desta sexta-feira.

Com informações da Polícia Militar de Alagoas