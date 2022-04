Café da manhã saudável: aprenda a fazer um delicioso bolo de banana com aveia

Foto: Divulgação/Panelinha Domingo pede aquele café da manhã especial e mais saudável, para começar a semana bem e leve. O bolo de banana com aveia além de trazer esse benefícios é delicioso e fácil de fazer, com tempo de preparo de até 1h. O que pode ser mais gostoso que bolo quentinho com manteiga derretida?

A receita do site Panelinha serve até seis porções. Confira e bom apetite!

2 bananas-prata maduras

2 ovos

½ xícara (chá) de óleo

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de farinha de trigo integral

½ xícara (chá) de aveia em flocos

1 colher (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de canela em pó

½ colher (chá) de extrato de baunilha (opcional)

manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar

1. Preaqueça o forno a 200 °C (temperatura média).

2. Unte com manteiga e polvilhe com farinha de trigo uma fôrma de bolo inglês de 22 x 10 cm. Chacoalhe bem para cobrir o fundo e as laterais com a farinha e bata a fôrma de cabeça para baixo sobre a pia para retirar o excesso.

3. Descasque as bananas, coloque num prato e, com um garfo, amasse bem.

4. Numa tigela grande, bata os ovos e o óleo com um garfo. Misture bem a banana amassada.

5. Misture o açúcar, as farinhas, a aveia, o fermento e a canela em outra tigela. Aos poucos junte esses ingredientes secos à massa de banana e mexa bem. Se estiver usando baunilha, misture.

6. Transfira a massa para a fôrma e leve para assar por 45 minutos ou até dourar. Para conferir se o bolo está pronto, espete um palito na massa: se sair limpo, pode retirar do forno; caso contrário, deixe mais alguns minutos.

7. Retire do forno e deixe amornar antes de desenformar. Sirva a seguir. Quando esfriar, se quiser, corte em fatias, esquente na torradeira e sirva com manteiga e mel.

Quando esfriar, se quiser, corte em fatias, esquente na torradeira e sirva com manteiga.