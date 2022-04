Caixa 2022: Juros para financiamento da casa própria são reduzidos

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou na último dia 24 a redução dos juros nos contratos de compra da casa própria na modalidade de financiamento habitacional vinculada a poupança.

Segundo a instituição, as novas taxas se resumem a somatória da TR (atualmente em 0,0605% a.a) + 2,80% a.a., acrescidas aos recursos da poupança. Esse cálculo representa um déficit de 0,15 ponto percentual nos juros.

As novas taxas serão aplicadas em contratações a partir do dia 28 de março, ou seja, na próxima segunda-feira. Na ocasião, pessoas com deficiência também poderão solicitar o crédito imobiliário com juros reduzidos.

Vale ressaltar que a nova modalidade utiliza recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para reformar e adaptar os imóveis destinados a pessoas com necessidades especiais.

Famílias com renda bruta mensal de até R$ 3 mil poderão conseguir o financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra. O parcelamento da dívida pode chegar até 240 meses.

Conforme os dados da Caixa, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, cerca de R$ 21,5 bilhões foram liberados em crédito a pessoas físicas e jurídicas. O montante representa um crescimento de 33,7% com relação a 2021.

Empréstimo com garantia de imóvel

Uma modalidade de crédito muito popular no exterior está ganhando forças no Brasil. Trata-se do empréstimo com garantia de imóvel, que possui uma das menores taxas de juros já vista para o seguimento.

Esse tipo de empréstimo é muito utilizado para negociar dívidas caras, como investir em um negócio e realizar projetos pessoais, estudar fora, reformar a casa, fazer um casamento, entre outros.

Veja também: Auxílio Emergencial: Quem pode receber o valor retroativo em 2022?

Como funciona?

Como o próprio nome sugere, o empréstimo utiliza uma propriedade para garantir o pagamento das parcelas. Diante disso, o cliente indica para a instituição financeira que não apresenta riscos de inadimplência e que consegue pagar as mensalidades com juros baixos.

Logo, para contratar um empréstimo como esse, o interessado deve ter como pré-requisito um imóvel registrado em seu nome, podendo ser residencial ou comercial. Além disso, durante todo o contrato, a propriedade continua em nome do contratante que pode ainda usufruir do seu bem.

Vantagens do empréstimo

Juros baixos, a partir de 1,15% ao mês;

Prazos longos para pagamento, de 60 a 180 meses;

Valores altos com o empréstimo, podendo chegar até 60% do imóvel;

Pode usufruir do imóvel, sem precisar vender ou alugar.

Como contratar o empréstimo?

Até conseguir contratar o empréstimo o interessado terá que aguardar algum tempo. Isso porque, cada etapa exige uma atenção especial, inclusive a de vistoria do imóvel. Confira o processo de contratação a seguir:

O interessado deve solicitar a modalidade de empréstimo em uma agência física ou no site da instituição financeira que oferece o serviço. É possível fazer uma simulação para conferir todas as condições e vantagens oferecidas preenchendo os dados solicitados. Feito isto, o banco fará uma análise de crédito para verificar se o cliente tem condições de arcar com as parcelas, além de qualificar a quantia requerida. Se as condições não estiverem adequadas aos critérios da empresa, o pedido será inviabilizado. Após a análise de crédito o interessado é submetido a análise jurídica e avaliação do imóvel. Nessa etapa todos os documentos, tanto do imóvel quando do requerente, passam por uma verificação e triagem. Ao mesmo tempo a propriedade é avaliada para então se tornar garantia do pagamento. Posteriormente, após a aprovação de todas as condições, é liberado o documento de formalização do empréstimo para assinatura, chamado de CCB (Cédula de Crédito Bancário). O bem deve ser cadastrado no Cartório de Registro de Imóveis. Em seguida, o contrato deve ser entregue ao banco. Após esses estágios, o crédito é liberado na conta do contratante.