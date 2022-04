CAIXA libera R$1mil e R$ 3 mil para quem tem nome sujo. Veja como receber

No dia 28 de março, a Caixa Econômica Federal liberou um novo empréstimo para brasileiros inadimplentes e com o nome sujo. De acordo com a instituição, Microempreendedores individuais também poderão realizar o empréstimo.

Pessoas físicas podem solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil, com taxa de juros de 1.95% mensais, com prazo de até 24 meses para ser quitado. No entanto, a Caixa apresenta um requisito básico para que a pessoa tenha acesso ao valor. Para contratar o empréstimo é necessário exercer alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços. O valor pode ser solicitado remotamente, através do celular, por meio do aplicativo Caixa Tem.

Empréstimo para o MEI

Já os microempreendedores individuais podem contratar o empréstimo com o valor de até R$ 3 mil, com taxa de juros de 1.99% ao mês, tendo o mesmo prazo de 2 anos para quitação. Para esse grupo não é permitida a solicitação remota. Para contratação do empréstimo, será necessário comparecer em uma agência da Caixa.

Alguns critérios precisam ser atendidos para recebimento dos valores, como, por exemplo, conta cadastrada na Caixa e pelo menos 12 meses de faturamento na atividade de MEI.

Como solicitar através do Caixa Tem?

O cidadão interessado pode solicitar o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, com apenas alguns toques no celular. Basta atualizar o aplicativo e solicitar o serviço. O valor contratado deve cair na conta poupança digital em até 7 dias úteis.

Veja o passo a passo de como contratar o microcrédito pelo site da Caixa a seguir:

Acesse o site da Caixa pelo navegador; Em seguida clique em “Acessar conta”; ou Clique em “Cadastrar”, se ainda não tiver acesso; Leia os termos e condições e clique em “Concordo”; Agora, informe o seu nome completo, número do seu CPF e a sua data de nascimento; Feito isto, clique em “Continuar”; Preencha os dados da sua conta Caixa, como agência, tipo de conta, número da conta e senha do cartão; Para finalizar, cadastre o seu login e senha e clique em “Confirmar”.

Qual o limite do empréstimo?

Conforme informado no decorrer da matéria, para pessoa física, o limite de crédito é no valor de R$ 1 mil. O prazo de pagamento é de até 24 meses, com juros a partir de 1,95% ao mês (26,08% ao ano).

Já o MEI terá limite de crédito de R$ 3 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses e juros a partir de 1,99% ao mês (26,68% ao ano).

Quando poderei receber o valor do empréstimo?

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.

Posso pedir o microcrédito se estiver com o nome sujo?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.