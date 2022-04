Caixa libera saque de até R$ 3 mil; veja quem pode solicitar

A Caixa Econômica Federal já está liberando o microcrédito destinado a pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). Segundo a instituição financeira, o serviço pode ser contratado até mesmo para quem estar com o nome sujo.

Saque de R$ 1 mil e de R$ 3 mil

De antemão, é importante destacar que o saque de até R$ 1 mil são para as pessoas físicas e o saque de até R$ 3 mil para os microempreendedores individuais (MEIs). Para ambos os grupos as condições do serviço são diferentes.

As pessoas físicas que já empreendem ou desejam empreender podem parcelar a dívida em até 24 vezes, com taxa de juros mensal a partir de 1,95%. Já os MEIs, também podem dividir o microcrédito em até 24 vezes, mas a taxa de juros é a partir de 1,99% ao mês.

No que se refere a solicitação do serviço, as pessoas físicas podem realizar o procedimento por meio do aplicativo Caixa Tem, onde o valor será liberado. Enquanto os MEIs devem ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para contratar o microcrédito.

Contratação do microcrédito pelo Caixa Tem

Esta opção só está disponível para as pessoas físicas. Para realizar o procedimento, será necessário baixar a versão mais recente do Caixa Tem e atualizar os dados cadastrais. Depois disso, siga os passos abaixo:

Na tela inicial do Caixa Tem, siga na opção “SIM Digital – Empréstimo Caixa Tem”; No chat, opte por “Contratar Crédito CAIXA Tem”; Em seguida, responda à pergunta de como será utilizado o dinheiro, se para negócio ou uso pessoal; Depois, você será informado que perguntas sobre o crédito devem ser respondidas. Toque em “Continuar e responder” para partir para a tela seguinte; Após essa etapa, basta definir o valor do empréstimo, dentro dos limites oferecidos pela Caixa; Feito isso, escolha a data de vencimento e a quantidade das parcelas de forma que elas se adequem ao seu orçamento; Na sequência, o aplicativo mostrará um resumo de tudo que foi feito. Caso seja necessário mudar alguma informação, basta clicar na opção “Mudar os valores”; Antes de concluir a transação, será dada a opção do “seguro prestamista”, que cobra R$ 30 a mais, porém garante o pagamento do empréstimo em caso de morte ou invalidez permanente do contratante; Caso esteja tudo correto, a próxima janela vem com o contrato de crédito. Leia tudo com atenção antes de finalizar; Para concluir a operação, basta digitar a senha do Caixa Tem.

Onde solicito o empréstimo?

O empréstimo de R$ 1 mil para pessoas físicas será liberado diretamente pelo aplicativo do CAIXA Tem. Para quem é MEI, o valor de R$3 mil deverá ser solicitado em uma agência da Caixa.

Posso pedir o microcrédito se estiver com o nome sujo?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como utilizar o Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, o crédito deverá ser pedido nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.