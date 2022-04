Caixa libera saque extraordinário do FGTS de até R$1 mil nesta semana

A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir desta semana o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A consulta foi disponibilizada na última sexta-feira (8).

Seguindo o calendário, os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão o valor liberado na quarta-feira (20).

Os demais pagamentos seguirão o calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

O pagamento será feito através do o aplicativo “Caixa Tem”, depositado na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores.

O valor ficará disponível até 15 de dezembro, caso não seja sacado, a quantia voltará para a conta vinculada do FGTS.