CAIXA: mais de 3 mil vagas de estágio são abertas com bolsas de até R$ 1 mil

Grande oportunidade. A Caixa Econômica Federal faz saber aos interessados a abertura de vagas do Programa de Estágio Caixa. As oportunidades, de acordo com o edital divulgado pelo banco, são oferecidas para estudantes de ensino médio, técnico e superior. As bolsas variam de R$400 a R$1.000.

As oportunidades do Estágio CAIXA são oferecidas para todas as regiões do Brasil. Para concorrer a uma das vagas de estágio, o estudante não deverá ter feito estágio no banco por período igual ou superior a dois anos, com exceção aos deficientes. Além disso, os candidatos deverão atender aos seguintes critérios:

Oportunidades abertas no Estágio da CAIXA As oportunidades do estágio da CAIXA, conforme mencionado, visa o ingresso de estudantes de níveis médio, técnico e superior. Segundo o edital do programa, para concorrer, os cursos aceitos são os seguintes: Ensino Médio regular;

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Técnico ou Integrado ao Ensino Médio

Ensino superior nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil; Engenharia Ambiental; Direito; Engenharia Agronômica; Engenharia Elétrica; Engenharia Agrícola; Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Mecânica. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 15 de de abril de 2022, no portal do CIEE – Centro de Integração Escola-Empresa. Não há custo para participar da seleção. Após o preenchimento do formulário de inscrição, o estudante poderá realizar a prova virtual. A seleção ainda contará com a etapa de entrevista presencial em uma das unidades da Caixa. Os estagiários aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 400 a R$ 1 mil, além de auxílio-transporte de R$ 130.

Fonte: Notícias Concursos