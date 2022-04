caixa paga beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal começou nesta quinta-feira (28) a pagar a parcela de abril do Auxílio Brasil para os beneficiários que têm o seu Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 9. O valor mínimo do benefício segue em R$ 400, e segue o mesmo modelo de datas do Bolsa Família.

O beneficiário pode consultar as datas do seu pagamento do Auxílio Brasil, tal como o valor do benefício. Essas informações podem ser vistas através do aplicativo da poupança social digital, o Caixa Tem.

Neste momento, 17,5 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo programa, sendo que desde o início do ano ao menos 3 milhões de famílias foram incluídas na base. Assim como está ocorrendo o pagamento do Auxílio Brasil, o Governo Federal também pagou hoje (28) o Auxílio-Gás, seguindo o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.

Programa Auxílio Gás

Com uma duração mínima de 5 anos, o Auxílio Gás vai beneficiar ao menos 5,5 milhões de famílias, conforme previsto para até o final de 2026. O pagamento prevê cobrir até 50% do preço do botijão do gás de 13 kg, de acordo com o valor que é calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Porém, o preço do benefício representa apenas metade do preço do gás de cozinha.

O Auxílio Gás será pago a cada dois meses, com um orçamento de R$ 1,9 bilhão somente para o ano de 2022. Neste momento, só pode integrar o Cadastro Único quem tenha ao menos um membro da família que recebe o Benefício de Prestação Continuada.

A lei define que a mulher responsável de uma família é quem terá preferência, assim como as que sofrem de violência doméstica. De modo geral, o Auxilio Brasil tem três benefícios básicos e chega a mais seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário obtenha um emprego ou tenha um filho que se destaque no quadro esportivo ou acadêmico.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil as famílias que comprovem uma renda per capita de até R$ 100, que são enquadradas no grupo de extrema pobreza e até R$ 200 para quem está ainda em condição de pobreza.

Para os beneficiários que estão na segunda categoria, estes só podem receber o Auxílio Brasil caso tenham na família gestantes ou filhos que ainda não completaram 21 anos. Lembrando que todas as famílias que estavam no Bolsa Família foram transferidas automaticamente para o Auxílio Brasil, que inclusive aumentou a sua base.

Ao todo, o Auxílio Brasil está dividido em dois núcleos básicos: com até três beneficiários e o suplementar com até seis. No núcleo básico são atendidas as famílias com crianças que ainda não completaram 3 anos e no benefício de composição familiar, são incluídas as famílias que tenham gestantes, ou pessoas de 3 a 17 anos de idade.

O Auxílio Brasil foi criado em outubro de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro. Se trata de um programa de transferência de renda sancionado com vetos a partir de dezembro do ano passado e que substituiu o Bolsa Família.