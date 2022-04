Caixa Tem: Depósito de até R$ 1 mil do FGTS será realizado a partir desta quarta

Trabalhadores receberão a partir da próxima quarta-feira (20) um valor de até R$ 1 mil nas suas contas poupança digital do Caixa Tem. Os novos repasses se referem ao saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

De acordo com o Governo Federal, cerca de 42 milhões de trabalhadores serão contemplados. Esse número corresponde ao total de cidadãos que possuem saldo disponível em suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia.

Vale ressaltar que aqueles que não são correntistas do Caixa Tem não precisam se preocupar. Isso porque, a Caixa Econômica Federal abrirá uma conta na plataforma em nome do trabalhador caso ainda não tenha.

Contudo, os trabalhadores que quiserem abrir uma conta no Caixa Tem podem realizar o procedimento seguindo os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Em seguida, clique em “Cadastre-se”; Depois disso, insira os dados pessoais solicitados (CPF, nome completo, número de telefone, data de nascimento, CEP e e-mail); Na sequência, crie uma senha de 6 dígitos; Agora, abra o seu e-mail e busque uma mensagem da Caixa para liberar o acesso; Para finalizar, volte ao Caixa Tem, toque em “Liberar acesso” e valide seu celular.

A medida deve impulsionar a economia do país, injetando mais de R$ 30 bilhões. Vale lembrar que o saque será disponibilizado para todos os brasileiros com saldo nas contas ativas (emprego atual) ou inativas (empregos antigos) do FGTS, exceto para aqueles daqueles que usou os recursos para contratação de crédito com garantia.

Por fim, é importante mencionar que o calendário já começa nesta semana, a partir do dia 20 e vai até 15 de junho, conforme o mês de aniversário de cada trabalhador. No geral, os valores estarão disponíveis para resgate até o dia 15 de dezembro de 2022.

Calendário do saque do FGTS

O calendário do saque extraordinário do FGTS foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. O benefício será liberado de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador.

Veja todas as datas:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em ?abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Consulta ao saque de R$1 mil do FGTS

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova versão do aplicativo FGTS, com funcionalidades para consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova versão, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado.

Segundo o banco, o aplicativo permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o Saque Extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Também será possível fazer a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital.

Com a nova versão do aplicativo do FGTS, mesmo que já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro de 2022. Nas situações em que o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.