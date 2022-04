Caixa Tem: Trabalhadores com conta no app receberão grana extra

A Caixa Econômica Federal vai começar a depositar o novo saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir do dia 20 de abril.

Trabalhadores que possuem conta no Caixa Tem poderão receber uma boa quantia nos próximos dias. A Caixa Econômica Federal vai começar a depositar o novo saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir do dia 20 de abril.

Os recursos serão liberados para os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas ativas (empregos atuais) e inativas (empregos antigos) do Fundo de Garantia. O valor máximo para saque será de R$ 1 mil.

Vale ressaltar que o trabalhador que não deseja sacar o valor liberado precisa manifestar a decisão no app Caixa Tem. O prazo para a negativa vai até dia 10 de novembro. No entanto, se os valores não forem movimentados até o dia 15 de dezembro, serão retornados devidamente corrigidos ao FGTS.

Os trabalhadores que não tiverem uma conta no Caixa Tem podem baixar o aplicativo e realizar o cadastro de maneira prática. Contudo, é importante frisar que a própria Caixa abrirá uma conta em nome do cidadão para realizar os depósitos do saque extraordinário.

Através do Caixa Tem, o trabalhador consegue movimentar os valores facilmente. É possível realizar transações via PIX, fazer compras online utilizando o cartão de débito virtual ou presenciais com leitura de QR Code, pagar contas e boletos, entre outros.

Calendário do saque do FGTS

O calendário do saque extraordinário do FGTS foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. O benefício será liberado de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador.

Veja todas as datas:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em ?abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.