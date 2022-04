Caixa Tem: Veja como solicitar até R$ 3 mil

O SIM Digital pode liberar ao solicitante um microcrédito de até R$ 3 mil, considerando a variação de condições entre os públicos alvos do serviço, sendo as pessoas físicas que são empreendedoras ou desejam empreender e os microempreendedores individuais (MEIs).

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito no fim do mês de março. Segundo o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, mais de 1,5 milhão de pessoas solicitaram o empréstimo desde a data de lançamento.

Condições do empréstimo

Para pessoa física:

Solicitação via Caixa Tem ;

; Pode contratar até R$ 300 a R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo de até 24 meses para o pagamento.

Para MEIs:

Solicitação presencial nas agências da Caixa;

Pode contratar de R$ 1.500 a R$ 3 mil;

Taxa de juros a partir de 1,99% ao mês;

Prazo de até 24 meses para quitar a dívida.

“Em até dois meses, devemos ter no aplicativo do Caixa Tem também a possibilidade de realizar esta operação. Hoje, pelo aplicativo só conseguimos fazer para as pessoas físicas. Para os MEIs, há necessidade de ir às agências”, explica Guimarães.

Como atualizar os dados no Caixa Tem

A atualização do aplicativo pode ser feito seguindo as devidas etapas:

Para começar, baixe a versão mais atualizada do Caixa Tem;

Em seguida, abra o Caixa Tem (Android / iOS);

(Android / iOS); Não se esqueça de ter em mãos um documento de identificação com foto, como o RG (identidade) ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para não errar nas informações prestadas;

Prossiga fazendo o login com seu CPF e senha;

Ao chegar na tela inicial, busque pela opção “Atualize seu cadastro” e toque nela;

Depois vá em “Entendi, vamos começar”;

A partir daí, confira se seu endereço está correto e atualizado. Se estiver tudo certo, confirme em “Sim, está correto” ou, caso contrário, edite com as informações necessárias;

Informe seu local de nascimento e responda as perguntas que vão aparecer na tela;

Toque em “Próximo” e verifique os dados informados;

Toque em “Continuar” e siga as instruções para enviar as imagens do seu documento.

Como solicitar o empréstimo Caixa Tem Depois de uma análise do cadastro, o aplicativo informará se o crédito foi aprovado. Em caso afirmativo, basta seguir os seguintes passos: Na tela inicial do Caixa Tem, siga na opção “SIM Digital – Empréstimo Caixa Tem”;

Em uma tela parecida com chat, opte por “Contratar Crédito CAIXA Tem ”;

”; Em seguida, responda à pergunta de como será utilizado o dinheiro, se para negócio ou uso pessoal;

Após isso, você é informado que perguntas sobre o crédito devem ser respondidas. Toque em “Continuar e responder” para partir para a tela seguinte;

Após essa etapa, basta definir o valor do empréstimo, dentro dos limites oferecidos pela Caixa;

Após isso, escolha a data de vencimento e a quantidade das parcelas de forma que elas se adequem ao seu orçamento;

Após finalizar essa etapa, o aplicativo mostra um resumo de tudo que foi feito. Caso seja necessário mudar alguma informação, basta clicar na opção “Mudar os valores”;

Antes de concluir a transação, é dada a opção do “seguro prestamista”, que cobra R$ 30 a mais, porém garante o pagamento do empréstimo em caso de morte ou invalidez permanente do contratante;

Caso esteja tudo correto, a próxima janela vem com o contrato de crédito. Leia tudo com atenção antes de finalizar;

Por fim, para concluir a operação, basta digitar a senha do Caixa Tem;

Finalizado! A janela retorna para a conversa com a atendente virtual, que valida a transação. Daí basta esperar o dinheiro cair na conta, processo que pode levar algumas horas. Quem pode contratar? Pessoas Físicas: Ter o seu pequeno negócio ou quere iniciar um;

Ter o cadastro atualizado no Caixa Tem;

Possuir uma Poupança Digital+;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar enquadrado nas regras do SIM Digital;

Não ter dívidas em aberto superior a R$ 3 mil. Microempreendedor Individual: Ser formalmente MEI a no mínimo 12 meses;

Ter faturamento anual de até R$ 81 mil;

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica CAIXA;

Ser aprovado na análise de crédito;

Não ter dívidas em aberto superior a R$ 3 mil.