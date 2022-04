Calcinha Preta emociona público no 1ª show da banda sem Paulinha Abelha, em Salvador

Foto: Arquivo Pessoal/ iBahia

O público entoou vozes do início ao fim. Essa foi a energia que tomou conta da banda Calcinha Preta, no ‘Pra Sempre Forró’, que aconteceu no Wet Wild, em Salvador, na madrugada deste domingo (10). Essa foi a primeira vez em que o grupo se apresentou na capital baiana sem a eterna cantora Paulinha Abelha, que morreu no dia 23 de fevereiro.

Como não amar Paulinha Abelha? Durante a apresentação, a banda ficou emocionada com o coro do público baiano e dedicou o show à amiga. A cantora Silvânia Aquino, chegou a falar da saudade da ex-companheira de vocal e chorou bastante ao relembrar a momentos que viveu ao lado de Abelha. “Você jamais será esquecida”, disse a única voz feminina do grupo.

Logo na abertura do show, imagens de Paulinha Abelha foram exibidas no telão, tendo ao fundo músicas que consagradas na voz da morena. O grupo cantou clássicos como “Paulinha”, “Louca Por Ti”, “Duas Paixões Dois Amores”, “A Calcinha Preta é Nossa”, “Baby Doll”, “E O Vento Levou”, entre outros. Assista ao vídeo abaixo e tente não se arrepiar:

Ainda na madrugada de hoje, a banda se apresentou também em Camaçari – região metropolitana de Salvador. O grupo Calcinha Preta segue sob os vocais de Bell Oliver, Silvânia Aquino e Daniel Diau.

Relembre a morte da cantora

Paulinha morreu no último dia 23 de fevereiro, aos 43 anos. De acordo com o laudo médico, a cantora apresentava meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Um outro documento relatou que foram encontradas 16 substâncias no corpo da cantora, com anfetaminas e barbitúricos.

Mais atrações

Vale destacar que o evento ainda contou com outras atrações como Limão com Mel, Dorgival Dantas, e Forró do Tico.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.