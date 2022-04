Calendário de saques de R$ 1 mil do FGTS começa NESTA data; veja como receber

O Governo Federal começa a pagar neste mês de abril o novo saque extraordinário de até R$1 mil das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A liberação dos valores do benefício foi regulamentada pela Medida Provisória 1.105/2022. Está confirmado que o saque vai começar a ser liberado a partir do dia 20 deste mês, quando os nascidos em janeiro poderão sacar o benefício.

Os pagamentos do saque do FGTS estão autorizados para saírem no valor de até R$ 1 mil. Essa é a quantia máxima. Sendo assim, nenhum trabalhador poderá sacar acima disso.

Ao todo, 40 milhões de trabalhadores serão beneficiados, de acordo com estimativas do Governo Federal. Com a medida, R$ 30 bilhões serão injetados na economia brasileira, caso todos os trabalhadores retirem o dinheiro do benefício.

Calendário de saques do FGTS

O saque de até R$ 1 mil do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril (para nascidos em janeiro). Segundo o calendário, os saques continuarão sendo liberados até 15 de junho (para nascidos em dezembro). Todos os grupos poderão sacar até dezembro, de acordo com informações do Governo Federal.

Veja o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

Nascidos em fevereiro: 30 de abril

Nascidos em março: 04 de maio

Nascidos em abril: 11 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 21 de abril

Nascidos em agosto: 25 de abril

Nascidos em setembro: 28 de abril

Nascidos em outubro: 1º de junho

Nascidos em novembro: 08 de junho

Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.

Consulta ao saque de R$1 mil do FGTS

Na última sexta-feira (08), a Caixa Econômica Federal lançou uma nova versão do aplicativo FGTS, com funcionalidades para consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova versão, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado.

Segundo o banco, o aplicativo permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o Saque Extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Também será possível fazer a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital.

Com a nova versão do aplicativo do FGTS, mesmo que já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro de 2022. Nas situações em que o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.