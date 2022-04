Calendário do 13° salário já saiu. Saiba quando você vai receber

O Governo Federal confirmou a antecipação do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). De acordo com informações oficiais, a liberação começará com a primeira parcela no próximo dia 25 de abril e seguirá até o dia 6 de maio para quem recebe até um salário mínimo (R$1.212). O pagamento segue o número final do benefício, ou seja, quem tem final 1 receberá primeiro.

Para quem recebe mais que um salário mínimo de R$1.212, o benefício vai começar no dia 02 de maio e seguirá até o dia 06 do mesmo mês. Iniciando com segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A primeira parte dos pagamentos será paga sem descontos do Imposto de Renda.

A segunda parcela do 13º, por sua vez, será paga no período de 25 de maio a 7 de junho para quem recebe o piso nacional de R$1.212, obedecendo o final de matrícula, e de 1º a 7 de junho para os que ganham acima do piso nacional.

A antecipação do 13º salário será paga neste ano de 2022 para aproximadamente 30,5 milhões de beneficiários em todo o Brasil, com um custo total de R$56,7 bilhões. O benefício será liberado para quem recebe auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

A gratificação do 13º salário do INSS não é paga a quem ganha benefícios assistenciais como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e Renda Mensal Vitalícia.

O pagamento do abono será em duas parcelas, juntamente com o benefício de cada mês, da seguinte forma:

Primeira parcela : 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio;

: 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio; Segunda parcela: 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho, menos o valor devido do imposto de renda, para quem se aplicar.

São dois calendários, um para quem recebe 1 salário mínimo e outro para quem recebe mais, conforme o cronograma divulgado abaixo:

Calendário

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de abril;

: recebe dia 29 de abril; Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de maio

8: recebe dia 03 de junho Benefício final 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 0: recebe dia 07 de junho

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho