Camila Coelho anuncia primeira gravidez: ‘jornada sensível’

Camila Coelho usou as redes sociais neste domingo (3) para fazer um anúncio para lá de especial aos fãs. A influencer noticiou que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento dela com Ícaro.

A famosa declarou que a realização do sonho foi complicada porque ela sofre de epilepsia, condição que afeta o funcionamento do cérebro, causando convulsões.

“Quando o maior sonho da sua vida se torna realidade!!! Tem sido as 23 semanas mais felizes da minha vida! Depois de uma jornada sensível, com diferentes medos e muitas frustrações devido à minha epilepsia, Deus nos abençoou com o presente mais especial da vida, o que mais sonhamos, o nosso bebê! Estou muito feliz em finalmente compartilhar com vocês”, escreveu no post.

