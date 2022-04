Camilla de Lucas compra nova casa: “Se acontecer algo, tenho meu teto”

Foto: Reprodução/Instagram Camilla de Lucas comprou uma nova casa e segue reformando todos os espaços. A ex-BBB postou imagens nas redes sociais até dentro de uma ‘big’ banheira. Mesmo dedicada a seus trabalhos, a influencer revelou, em entrevista à Quem, que seu casamento com o noivo, Mateus Ricardo, e sua nova casa são realmente prioridades que ela quer se dedicar nos próximos meses.

“Essa pandemia foi sobre refletir sobre meus propósitos. Obviamente que eu tenho muito trabalho, mas quero realizar desejos pessoais, então foi a compra da casa e agora vou focar no casamento. Eu sempre gostei de produzir conteudo na internet e quando eu resolvi fazer a reforma, pensei que sempre quis saber o quanto as pessoas gastavam porque ninguém fala, então produzi um conteúdo contando tudo”, afirmou em conversa com a Quem.