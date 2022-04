Caminhão carregado de chocolate tomba na BR-324, na região de Pirajá

Foto: Reprodução / TV Bahia Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na manhã desta terça-feira (5) na BR-324, na região de Pirajá, sentido Feira de Santana/ Salvador, deixou duas pessoas feridas.

O motorista do caminhão, que transportava carga de chocolate, ficou ferido e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Um outro funcionário da empresa foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Outras duas pessoas estavam no veículo, mas não precisaram de atendimento médico.

O acidente aconteceu quando uma moto fechou um carro, que ao desviar bateu em uma mureta. O caminhão estava atrás e tombou no KM 621. Com o impacto, dois trabalhadores, que estavam com cinto de segurança, foram arremessados para fora do caminhão e o condutor ficou preso ao volante. A motorista, que não teve o nome divulgado, do carro passa bem e não precisou ser atendida. Ela é moradora da região e estava à caminho do trabalho.

Até o início da tarde, o caminhão ainda estava no local. Um guincho está no local, mas foi preciso retirar todo o combustível do veículo – para que não vazasse para a pista – além da carga de chocolate. O acidente gerou congestionamento na região e chegou a 2km.

