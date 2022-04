Campanha de prevenção a acidentes de trabalho será realizada em Salvador

Foto: Reprodução

Salvador vai receber a partir de segunda-feira 9110 uma campanha de prevenção a acidentes de trabalho. O evento, que acontece no Salvador Shopping, tem como objetivo conscientizar empresários e trabalhadores e desenvolver a cultura de reduzir os riscos na capital baiana.

A iniciativa é uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Secretaria estadual da Saúde (Sesab).

A campanha vai contar com uma série de ações presenciais e virtuais, com peças expostas no interior do shopping, além de cards e vídeos veiculados nas redes sociais até o dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador.

Representantes dos órgãos vão apresentar dados em relação à ocorrência de acidentes na Bahia, os impactos na vida dos trabalhadores e sobre o conjunto da sociedade.

De acordo com um estudo realizado em 2020, divulgado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Ufba, as motocicletas já representavam 20% do total de mortes por acidentes de trabalho no trânsito.

De acordo com o MPT, entre 2010 e 2021 foram registrados 39.037 acidentes de trabalho no estado, sendo 1.133 em 2010 e chegando a 6.469 em 2021 – o que registrou um crescimento de 470% no período.

Salvador registra 32% do total, o que equivale a 12.382 trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho durante nestes 11 anos.

