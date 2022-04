Cansou da mesmice? Veja receita de torrada de tomate com ricota de macadâmia

Cansada de comer sempre as mesmas coisas no café da manhã? Uma boa pedida é buscar novas versões dos clássicos, como a torrada. Confira abaixo uma versão de tomate com ricota de macadâmia.

Ingredientes (ricota de macadâmia):

-1 xícara de nozes de macadâmia

-2 colheres de chá de vinagre de maçã

-1 1/2 colher de chá de suco de limão

-2 dentes pequenos de alho

-8-10 colheres de sopa de água

-1/4 colher de chá de sal

-2 colheres de chá de pasta de missô

-1 1/2 colher de sopa de levedura nutricional



Ingredientes (torrada de tomate):

-6-8 fatias de pão integral torrado

-225 g de tomate fatiado

-1/2 xícara de ricota de macadâmia

-1/4 xícara de shisô (alternativas: coentro ou manjericão)

-Pitadas de sal

Modo de preparo:



Escorra e lave as nozes de macadâmia e as coloque em um liquidificador com todos os ingredientes usados para preparar a ricota. Bata tudo em alta velocidade por um minuto.

Raspe os lados do liquidificador e acrescente uma colher de sopa de água por vez até alcançar uma mistura cremosa.

Ajuste os ingredientes e leve à geladeira até servir. Torre o pão e logo depois espalhe a ricota por cima. Adicione os tomates fatiados e o shisô.

Para finalizar, dê algumas pitadas de sal e corte a torrada no meio para servir.

