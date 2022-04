Cantor é arremessado de moto ao colidir em animal e caso mobiliza as redes

O artista sofreu o acidente nessa segunda-feira (18) em um trecho da rodovia Luiz Falcão, em Pariconha, sertão de Alagoas.

De acordo com as informações, o cantor Clerisson da Conceição Araújo, de 33 anos, conhecido como Binho Araújo, conduzia uma motocicleta na via quando teria sido surpreendido por um animal na pista e não conseguiu desviar. Com o impacto, ele foi arremessado do veículo e sofreu vários ferimentos.

O artista foi socorrido às pressas para o Hospital Regional do Alto Sertão (HRAS) e, em seguida, foi transferido para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA) para receber o tratamento médico necessário.

Ao Alagoas 24 Horas, a assessoria da unidade de sáude informou que Binho Araújo sofreu escoriações principalmente no rosto, fratura no nariz, está orientado, acordado, sob os cuidados de neurocirurgião, bucomaxilofacial e ofaltomologista. O artista está acompanhado da esposa.

Nas redes sociais, amigos e moradores da região lamentaram o acidente e cobraram fiscalizações mais duras em casos de animais na pista, com intuito de punir os responsáveis e reduzir a quantidade de acidentes deste tipo.