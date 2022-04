Capital da Criatividade: Confira tudo que rolou na abertura do World Creativity Festival

Foto: iBahia

Teve início nesta quarta (20) a 1ª edição do World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), em Salvador, a primeira capital do Brasil. A abertura do evento foi no pôr do Sol do Doca 1 ao som da bela performance do Maracatu Ventos de Ouro, além da palestra “Salvador #CidadeCriativa” de Monique Evellen e com o talk “Inovação social: diversidade e inclusão” de Itala Herta.

Em sua fala Monique, que é referência em criatividade e empreendedorismo no Brasil, destacou a importância de valorizarmos Salvador e a criatividade das periferias daqui. “Inovação é fazer funcionar, se vocês está fazendo funcionar, você está fazendo inovação também” afirmou a empreendedora.

Já a consultora e empreendedora social Itala Herta, falou com exclusividade ao iBahia sobre a potência de Salvador no mercado de criatividade: “Salvador já provou há muitas décadas que é um grande celeiro de criatividade para o Brasil. Acho que esse evento só vai potencializar o que já somos: pessoas criativas que resolvem problemas reais da vida com a criatividade. É isso o que torna Salvador especial.” afirmou a consultora.

Foto: iBahia

Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e fundador do Festival World Creativity Day, falou ao iBahia sobre a escolha da cidade como palco para o evento: “Salvador já está preparada para receber grandes eventos e precisava de um festival global para reativar a sua cadeia produtiva do turismo, do entretenimento e da cultura. A gente precisava dessa programação no Doca1 para mostrar que a cidade ainda pulsa e que a cidade tem criatividade no sangue” afirmou.

Foto: iBahia

O fundador do evento destacou ainda que durante os nove meses de preparação do evento quase mil pessoas foram empregadas, e que eventos como estes têm a capacidade de ativar a cadeia turística da cidade. “Precisamos mostrar pro mundo que Salvador é a Capital da Criatividade” contou Foster.

O evento segue até o dia 22 de abril, com palestras, painéis e shows gratuitos.