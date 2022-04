Capotamento de van escolar mata duas mulheres e deixa sete feridos na BA

Duas mulheres morreram e ao menos sete pessoas ficaram feridas depois que uma van escolar capotou, na quinta-feira (21), em um trecho da BA-001, entre as cidades de Alcobaça e Caravelas, no extremo sul da Bahia.

De acordo com informações passada pela Polícia Militar para a TV Santa Cruz e reproduzidas pelo g1 Bahia, as vítimas foram identificadas como Nágila Ornelas Lima, de 53 anos, e Iara Calisto Matoso, de 49.

Segundo a PM, a van em que as duas estavam capotou depois que o motorista do veículo perdeu o controle da direção em uma curva. Elas morreram no local do acidente.