Caramellato é a vencedora do concurso de ovo de colher do iBahia; conheça história

Depois de seis dias de votação, nove concorrentes e mais de 15 mil votos, a primeira edição do concurso ‘Comer com Os Olhos’, promovido pelo iBahia e que votou no melhor ovo de colher de Salvador, chegou ao fim. Com 48,6% a Caramellato, da confeiteira Dani Reis, ganhou a disputa e recebeu um brinde exclusivo da Le Biscuit. O pódio foi completado pela LN Confeitaria (17,9%) e Brigadeirou (16,7%).