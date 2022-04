Cargill recebe inscrições para programa de estágio

Consideradas uma das melhores empresas para se trabalhar, a Cargill está recebendo inscrições para o programa de estágio 2022. Ao todo, serão oferecidas 192 vagas em todo o país, nas cidades de Água Boa (MT), Balsas (MA), Barreiras (BA), Bebedouro (SP), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Castro (PR), Catalão (GO), Pato de Minas (MG), Chapadão do Sul (MS), Gandu (BA), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Itapira (SP), Itumbiara (GO), Luis Eduardo Magalhães (BA), Mairinque (SP), Maringá (PR), Montividiu (GO), Paranaguá (PR), Ponta Grossa (PR), Porto Ferreira (SP), Porto Velho (RO), Primavera do Leste (MT), Rio Verde (GO), Santarém (PA), São Gabriel do Oeste (MS), São Paulo (SP), Sinop (MT), Toledo (PR), Três Lagoas (MS), Uberlândia (MG), Goianira (GO), Sidrolândia (MS), Campo Novo do Parecis (MT), Chapecó (SC), Unaí (MG), Jataí (GO), Miritituba (PA), Vianópolis (GO) ou Ubaitaba (BA).

Podem participar do processo seletivo estudantes do ensino superior com formação entre dezembro de 2022 a junho de 2024. Grande parte das vagas são destinadas a áreas de negócios e funções administrativas, mas há também diversas vagas para o agronegócio, incluindo agricultura e pecuária, além de produção de materiais, óleos e ingredientes.

Com duração de seis meses a dois anos, o programa prevê uma jornada de trabalho que varia entre 30 e 40 horas semanais, dependendo da aprovação de cada instituição de ensino – e da área de interesse.

Os estagiários contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a benefícios que incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio transporte, acesso ao GymPass, cartão alimentação de Natal e vale refeição ou refeitório no local de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 2 de maio para se cadastrar pelo site www.novostalentoscargill.com.br. O processo seletivo será virtual e dividido em três etapas, que incluem assessments onlines, entrevista com a consultoria e entrevista e/ou painel com o gestor da Cargill. A previsão é de que os estagiários sejam admitidos entre junho e julho, com início programado para agosto de 2022.