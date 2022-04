Carla Perez e Xanddy comemoram amizade com Péricles: ‘Em família’

Foto: Reprodução/Instagram

Carla Perez e Xanddy apareceram nas redes sociais para compartilhar um momento de amizade com o cantor Péricles. Através de seu perfil do Instagram, a dançarina mostrou uma série de fotos em um jantar.

Além de Carla e Xanddy, também estiveram presentes Mestre Bimba, diretor musical do Harmonia do Samba, e sua esposa, Ariana Bastos. “Noite mais que especial aqui em Sampa. Com vocês nos sentimos totalmente em família, amigos”, escreveu a loira na legenda da publicação.