Carla Perez rememora carnaval com Xanddy nos EUA: ‘Alegria é sinônimo’

Carla Perez apareceu nas redes sociais na última quinta-feira (14) para compartilhar cliques mais que especiais. A dançarina publicou fotos do evento “We Are Carnaval”, que levou a festa baiana até os Estados Unidos. Nos cliques era apareceu agarradinha com Xanddy e falou sobre os looks usados.

“Como faz para voltar no tempo? Alegria é o sinônimo do We Are Carnaval. E lógico que teve #looks , #tênis e #acessórios de milhões , né amore? Eu ameiiii o vestido/abadá de paetês dourados, a sandália dourada com cristais e não desgrudei da minha argola africana de ouro com diamantes”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram elogios para o casal. “Casal lindo, sou muito fã de vocês”, escreveu uma seguidora. “Respeita ela”, pontuou outro fã. “Rainha maravilhosa sempre”, comentou outra conta.

