Carlinhos Brown dá show em desfile da Mocidade no Rio de Janeiro; assista

Foto: Diego Mendes/ Reprodução Instagram



Como anunciado em primeira mão pela coluna Feed.Ba com Jamil Moreira Castro aqui no iBahia, o cacique Carlinhos Brown desfilou com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel neste sábado (23) no Sambódromo do Rio de Janeiro. Todo de branco, o cantor baiano deu um verdadeiro show sambando e cantando o enredo que ele ajudou a compor junto com sete autores.

O samba “Arerê Komorode”, exalta o orixá Oxóssi no enredo Samba de Caçador. Convidado pelo Mestre Dudu, Brown desfilou à frente da bateria eternizada pelo Mestre André. Nas redes sociais, ele postou: “Samborê, pemba, folha de jurema, há proteção de Ogboju Odé, Pai Oxalá lhe deu seu diadema Quem rege meu Orí, governa minha fé…”

Leia mais sobre Nem te Conto no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias