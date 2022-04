CarnaSal começa entrega de abadás nesta terça-feira (19)

Foto: Reprodução | Reprodução

No feriadão de 21 a 23 de abril, vai acontecer o Carnasal 2022, o maior Carnaval fora de época que a Salvador já viu. Serão 3 dias de festa, e muita badalação, com atrações que prometem trazer todo o agito da maior festa de rua do planeta.

Nesta terça-feira (19) os abadás do evento serão entregues e podem ser retirados na loja Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), das 10h às 22h.

Vale destacar que a produção do CarnaSal anunciou nesta segunda (18) que as vendas do segundo lote promocional encerram na quarta-feira (20). O abadá pode ser adquirido tanto de forma física na loja Bora Tickets (Shopping da Bahia), quanto de maneira virtual através do site.