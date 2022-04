Foto: @mottaphottos

O segundo dia do CarnaSal reuniu atrações de respeito! Léo Santana, Timbalada, Filhos de Jorge, Rafa e Pipo Marques, Tuca e Durval animaram os foliões que marcaram presenta no Wet, na Paralela, em Salvador, nesta sexta-feira (22). Veja fotos do evento abaixo: