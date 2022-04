CarnaSal: Olodum arrepia público com clássicos no último dia da folia

Na coletiva de imprensa do CarnaSal, realizada no último dia 13, os vocalistas do Olodum, Lucas di Fiori, Mateus Vidal e Lazinho, prometeram que iriam aproveitar o último dia da folia do meio do povo. Homens de palavra, a promessa foi cumprida.

Para o público do CarnaSal, os cantores reservaram um repertório com clássicos como “Requebra”, “Madagáscar Olodum”, “Várias Queixas”, “Deusa do Amor”, “Faraó Divindidade do Egito”, entre outras.

“O repertório do Olodum é sempre difícil a gente fazer um que agrade a todos, é muita música. Mas com certeza, a gente vai tentar agradar o nosso público fiel que segue o Olodum”, afirma Lazinho. Nos primeiros minutos do Olodum no circuito do WET, a banda proporcionou para os fãs um encontro de trios com a Banda Eva.

Em entrevista recente ao “Ópraí Wanda Chase”, o presidente do Olodum João Jorge Rodrigues revelou que já pensa no carnaval de 2023. O tema para a folia momesca do ano que vem vai homenagear os percussionistas do grupo. “Os percussionistas são a alma e o coração do Olodum”, disse ele à jornalista Wanda Chase.

Além do Olodum, o último dia do CarnaSal conta com atrações como Banda EVA, Psirico, Peixe e Bell Marques. Léo Santana, Parangolé, Babado Novo, Filhos de Jorge, Carlinhos Brown e Saulo fizeram a alegria dos foliões nos dois primeiros dias do evento.

