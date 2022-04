Carnaval 2022: veja como assistir aos desfilhes das escolas de samba do Rio de Janeiro

O Grupo Especial – a elite do carnaval carioca – vai ocupar a Marquês de Sapucaí, localizada no Rio de Janeiro, na próxima sexta e sábado, 22 e 23 de abril respectivamente. As duas noites serão transmitidas nacionalmente através da TV Globo.

Os desfiles das escolas de samba começam com as agremiações da Série Ouro, antiga Série A ou de grupo de acesso, nos dias 20 e 21. Já no dia 30, a Sapucaí terá o Desfile das Campeãs, onde as seis escolas mais bem classificadas terão a oportunidade de participar do evento especial.