Carol Peixinho rememora visita à igreja do Bonfim na Sexta-Feira Santa; veja vídeo

Foto: reprodução Instagram

A influencer Carol Peixinho, ex-participante dos realities “No Limite” e “Big Brother Brasil” compartilhou em suas redes sociais a memória de uma visita à Basílica da Igreja do Bonfim, em Salvador.



O click foi postado nesta sexta-feira (15), ao som do Hino ao Senhor do Bonfim, do cantor Armandinho. Na publicação, a ex-BBB desejou que o feriado da Semana Santa seja de reflexão e esperança.

“Que a Sexta-feira Santa seja um dia de reflexão e esperança. Lembre-se do sacrifício de Jesus e do amor que Ele tem por nós.” Escreveu Carol.

Veja o vídeo:

