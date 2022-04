Carro colide com poste e deixa dois feridos na parte alta de Maceió

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, 25, após um automóvel colidir com um poste em um trecho da Avenida Menino Marcelo, nas imediações de um shopping center, localizado no Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Logo após a colisão, o Samu e o…

Carla Cleto

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, 25, após um automóvel colidir com um poste em um trecho da Avenida Menino Marcelo, nas imediações de um shopping center, localizado no Benedito Bentes, parte alta de Maceió.

Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Logo após a colisão, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e enviaram equipes ao local.

De acordo com dados repassados pelo Samu/AL, uma vítima foi atendida pela Unidade de Suporte Básico (USB) e outra pelo Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento pré-hospitalar, os socorristas atenderam uma mulher de 29 anos, identificada como Luana Luisa de Araujo, e a encaminharam ao Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra. Ela não apresentava sinais de fraturas.

O Corpo de Bombeiros informou que uma guarnição, com três militares, foi disponibilizada e realizou o atendimento a outra vítima, que era quem conduzia o veículo. A mulher de 51 anos reclamava de dores no pescoço quando foi conduzida pela AR-51 à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes.