Carro de motorista de aplicativo é recuperado durante operação contra furto de veículos

Foto: Polícia Civil Durante a “Operação Visão”, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), o carro de um motorista de aplicativo foi recuperado pela polícia no bairro de Pau da Lima. A ação iniciada na quinta-feira (7), visa combater os furtos de veículos na capital.

De acordo com o g1 Bahia, a polícia disse que o carro foi roubado e achado momentos após o dono do veículo registrar um boletim de ocorrência.

O carro foi abandonado no estacionamento de uma maternidade pelos suspeitos, que fugiram do local. O proprietário foi comunicado sobre a localização do veículo e esteve na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) para formalizar a devolução.

As equipes da Operação Visão também fizeram rondas na comunidade da Baixinha do Santo Antônio, no bairro de São Gonçalo do Retiro, e nas localidades do Brongo e Floresta, no bairro de IAPI.

A operação acontece em abo os turnos e tem como alvo locais em Salvador que registram altos números de furtos. Não detalhes de quando a operação será finalizada.